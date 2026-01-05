Trump menace de mener une opération militaire contre la Colombie

Le président américain Donald Trump revient de Floride à la Maison Blanche, à Washington

Le président américain Donald Trump a ‍menacé dimanche de mener une opération militaire contre le gouvernement colombien, estimant que le pays d'Amérique latine ‌était dirigé par "un malade".

Il a effectué ces commentaires après avoir annoncé samedi que les Etats-Unis ​avaient mené une opération à Caracas pour capturer ⁠le président vénézuélien Nicolas Maduro, accusé par l'administration Trump d'être impliqué dans un vaste ⁠narcotrafic et transporté ‍vers un centre de détention de ⁠New York afin d'être déferré lundi devant un juge.

"La Colombie est très malade, elle aussi. Elle est ​dirigée par un homme malade, qui aime produire de la cocaïne et la vendre aux Etats-Unis. Il ⁠ne va pas faire ça longtemps", a ​dit Donald Trump, semble-t-il en référence au ​président colombien ​Gustavo Petro, devant les journalistes présents à bord de ​l'avion présidentiel Air ⁠Force One le ramenant à Washington depuis la Floride.

A la question de savoir si les Etats-Unis mèneraient une opération militaire contre la Colombie, le président américain ‌a répondu: "Cela me paraît bien".

Il a par ailleurs déclaré qu'une intervention militaire américaine à Cuba serait vraisemblablement inutile, estimant que le pays semblait prêt à s'effondrer de lui-même.

(Reportage Gram Slattery et Trevor Hunnicutt; version ‌française Jean Terzian)