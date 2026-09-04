Trump menace d'une guerre commerciale pour faire plier la Fed

Le président américain a fortement relevé le ton contre la Réserve fédérale vendredi, quelques minutes après la publication d'un rapport sur l'emploi nettement supérieur aux attentes.

Sur Truth Social, Donald Trump a estimé que la vigueur de l'économie renforçait la position financière des Etats-Unis et a demandé à la Fed de ramener les coûts d'emprunt parmi les plus faibles au monde, menaçant de "cesser de commercer" avec les pays auprès desquels Washington enregistre un déficit si la banque centrale refusait d'assouplir sa politique.

La situation économique ne plaide pourtant guère en faveur d'une baisse des taux, bien au contraire. Le rapport mensuel sur l'emploi publié vendredi a fait état de 162 000 créations de postes en août, soit trois fois plus que prévu, tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,1%, confirmant la résilience d'un marché du travail.

Cette solidité intervient alors que les pressions sur les prix restent nettement supérieures à l'objectif de la Fed pour la cinquième année consécutive. En juillet, l'indice PCE progressait encore de 3,7% sur un an et sa composante sous-jacente de 3,3%, contre une cible de 2%. Dans ces conditions, justifier un assouplissement monétaire paraît particulièrement difficile.

La menace commerciale de Donald Trump ajoute par ailleurs une contradiction puisque de nouvelles barrières douanières pourraient accentuer les pressions inflationnistes, comme l'a montré l'évolution des prix des biens importés l'an dernier, réduisant encore davantage les arguments en faveur d'une baisse des taux.

Ces déclarations placent surtout Kevin Warsh dans une position délicate, puisque le nouveau président de la Fed vient tout juste d'amorcer un virage plus restrictif à Jackson Hole, estimant que l'inflation restait trop élevée, que les conditions financières ne pouvaient pas véritablement être qualifiées de restrictives et laissant clairement ouverte la possibilité d'une hausse des taux.

Les marchés ont d'ailleurs renforcé ce scénario après les chiffres de l'emploi, la probabilité implicite d'un relèvement de 25 points de base en septembre étant remontée autour de 60%. Alors que Donald Trump réclame désormais publiquement une baisse, Kevin Warsh se retrouve ainsi pris entre une pression politique croissante et des données économiques qui poussent, pour l'instant, dans la direction opposée.