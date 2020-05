Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump menace d'encadrer ou de fermer les opérateurs de réseaux sociaux Reuters • 27/05/2020 à 14:01









WASHINGTON, 27 mai (Reuters) - Donald Trump, a menacé mercredi de réguler ou de fermer des opérateurs de réseaux sociaux, au lendemain de la décision de Twitter TWTR.N d'ajouter à l'un de ses messages un avertissement incitant les lecteurs à vérifier la véracité des affirmations du président américain. Dans une nouvelle série de messages publiée mercredi, Donald Trump a de nouveau accusé les grands réseaux sociaux de biais politiques, déclarant: "Les Républicains ont l'impression que les Plates-formes de Médias Sociaux réduisent totalement au silence les voix conservatrices. Nous allons les réguler fortement ou les fermer avant que cela puisse se produire." "Changez de comportement, MAINTENANT!!!", a-t-il ajouté. (Susan Heavey et Doina Chiacu, version française Marc Angrand)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ -3.45% TWITTER NYSE -4.22%