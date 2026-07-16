Trump Media va concéder sous licence les données de Truth Social à des sociétés de services financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues du communiqué de presse et d'un article d'Axios)

Trump Media & Technology Group DJT.O a lancé jeudi Truth API, un flux de données sous licence qui offrira aux entreprises du secteur des services financiers “l’accès le plus rapide” aux publications des comptes les mieux classés sur Truth Social.

Cette API payante (interface de programmation d’applications) vise à offrir “un accès immédiat et vérifié aux informations” sur Truth Social aux organisations qui accordent la priorité au suivi des publications influentes sur la plateforme, a indiqué la société dans un communiqué.

“Jusqu’à présent… les entreprises qui accordent la priorité au suivi des publications influentes sur Truth Social s’appuyaient sur une surveillance manuelle. L’API Truth comble cette lacune”, a-t-elle déclaré, ajoutant que ce flux est conçu pour les entreprises “les plus touchées par le coût d’un retard dans l’information”, telles que les sociétés de trading algorithmique.

Cette API sera nettement plus rapide que l’extraction manuelle des données de Truth Social, a déclaré Kevin McGurn, directeur général par intérim de Trump Media, lors d’un entretien accordé à Axios plus tôt dans la journée.

Ce produit, accessible aux entreprises à partir du mois d’août, devrait générer une nouvelle source de revenus pour la société.

Il assurera une couverture 24 heures sur 24 des publications influentes sur Truth Social et comprendra des archives de publications remontant jusqu’à 2022.