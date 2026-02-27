Trump Media & Technology discute d'une éventuelle scission de Truth Social ; les actions sont en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 février - ** Les actions de Trump Media & Technology Group
DJT.O sont en légère hausse, dernière hausse de 0,2 % à 10,97 $
** Co déclare être en discussion avec TAE Technologies et Texas Ventures Acquisition III TVA.O au sujet d'une scission potentielle des activités de Co, y compris Truth Social, dans une nouvelle société
** Les actions de la nouvelle société seront distribuées aux actionnaires de Trump Media & Technology Group avant la clôture de la fusion avec TAE
** DJT a annoncé en décembre qu'il fusionnerait avec le développeur d'énergie de fusion TAE Technologies dans le cadre d'une transaction évaluée à plus de 6 milliards de dollars
** La nouvelle entreprise fusionnera avec la société Texas Ventures
** En incluant le mouvement de la session, le DJT a baissé de 17,3 % depuis le début de l'année
