Trump Media dévoile un flux de données destiné aux entreprises souhaitant suivre les publications sur Truth Social

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trump Media & Technology Group DJT.O a lancé jeudi « Truth API », un flux de données qui permettra aux entreprises d’accéder en temps réel aux publications des comptes les plus influents de Truth Social.

Cette API (interface de programmation d'applications) vise à offrir aux organisations qui accordent la priorité au suivi des publications influentes sur Truth Social « un accès immédiat et vérifié à l'information », a déclaré la société.