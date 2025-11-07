Trump Media chute après une perte plus importante au troisième trimestre et des ventes en baisse

7 novembre - ** Les actions de Trump Media and Technology

DJT.O , propriétaire de Truth Social, chutent de 3,6 % à 12,85 $ après que la société ait annoncé une perte plus importante au troisième trimestre

** DJT affiche une perte de 54,8 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte de 19,25 millions de dollars un an plus tôt

** La société rapporte une baisse de 3,8% des ventes nettes au troisième trimestre, à 972 900 $

** DJT signale également l'impact des frais juridiques de 20,3 millions de dollars liés à la fusion de la société avec une SPAC en 2024

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 61% depuis le début de l'année