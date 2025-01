Trump : "les marchés ont déjà bien réagi au changement de pouvoir" (J.Safra Sarasin)

Pour J.Safra Sarasin, le secteur des services financiers a déjà le vent en poupe, bénéficiant d'une activité accrue des entreprises et d'une pression réglementaire moindre, et il n'est pas exposé à d'éventuels droits de douane.

(AOF) - "Les marchés ont déjà bien réagi au changement de pouvoir, soutenus par la perspective d'une réglementation moins stricte et d'un allègement de la charge fiscale", soutient J.Safra Sarasin cocnernant le come-back de Donald Trump à la Maison Blanche. L'imprévisibilité de Donald Trump restera une marque de fabrique pour ses amis comme pour ses adversaires, ce qui se traduira par une volatilité des marchés, estime Andreas Nigg, responsable adjoint Prime Equities.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.