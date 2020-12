Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump-L'après Maison blanche, entre incertitude et poursuites judiciaires Reuters • 15/12/2020 à 17:08









par John Whitesides et Steve Holland WASHINGTON, 15 décembre (Reuters) - Le président américain Donald Trump devra officiellement quitter la Maison blanche le 20 janvier, mais il n'est pas pour autant sur le point de disparaître de la vie publique. Joe Biden a été confirmé lundi vainqueur de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, réduisant ainsi à sa plus simple expression l'espoir de Trump d'inverser le résultat du scrutin du 3 novembre. Donald Trump, qui a refusé de reconnaître sa défaite et continue de dénoncer sans preuve une fraude électorale généralisée, a annoncé à ses partisans envisager une nouvelle candidature à la Maison blanche. Il a même évoqué la possibilité de ne pas assister à l'investiture de Joe Biden et d'annoncer ce jour-là sa candidature pour 2024, la Constitution américaine permettant en effet de faire deux mandats non consécutifs. Grover Cleveland est le seul président américain à l'avoir fait. Il avait quitté la Maison Blanche en 1889 après avoir été battu pour sa réélection, avant d'être réélu en 1893. Cette nouvelle candidature Trump ferait obstacle aux ambitions d'une longue liste d'élus républicains qui envisagent de se présenter en 2024 - notamment le vice-président Mike Pence, l'ancienne ambassadrice des Nations unies Nikki Haley et les sénateurs Marco Rubio et Tom Cotton. Donald Trump a déjà formé un "comité d'action politique" afin de collecter des fonds et d'exercer une influence sur le parti républicain après son départ, qu'il soit candidat ou non. Le désir de Trump de conserver son influence politique s'est également manifesté dans son récent soutien à sa proche alliée Ronna McDaniel pour un nouveau mandat en tant que présidente du Comité national républicain (RNC). Les membres du RNC se prononceront fin janvier sur le maintien de Ronna McDaniel et manifesteront ainsi leur volonté ou non, d'accorder leur confiance à Donald Trump. RETOUR À LA TÉLÉ ? L'ancienne star de la série de téléréalité "The Apprentice", a également évoqué la possible création de plusieurs médias, y compris une chaîne de télévision ou un réseau social. Une nouvelle chaîne d'information s'attaquerait à Fox News, une chaîne qui a longtemps soutenu Trump avant de prendre ses distances au cours de ces derniers mois. Trump a également évoqué avec ses conseillers un projet de création d'un réseau social permettant de concurrencer Twitter TWTR.N , qui a publié à plusieurs reprises des avertissements sur ses tweets. Mais il devra également relever quelques défis financiers alors que sa fortune a chuté selon Forbes de 600 millions de dollars l'année précédente, pour atteindre 2,5 milliards de dollars. UN FRONT JUDICIAIRE FOURNI Après avoir quitté ses fonctions, Donald Trump devra également se défendre sur plusieurs fronts judiciaires alors qu'il s'apprête à perdre la protection accordée par son statut de président. Le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, a ouvert une enquête pénale sur Trump et l'entreprise familiale, la Trump Organization. L'enquête portait à l'origine sur des allégations selon lesquelles de l'argent aurait été versé avant l'élection de 2016 afin d'acheter le silence de deux femmes qui ont déclaré avoir eu des relations sexuelles avec Trump, ce qu'il a démenti. Mais le procureur, un démocrate, a indiqué que l'enquête se concentrait désormais sur des soupçons de fraude bancaire, fiscale et à l'assurance, ainsi que sur la falsification de documents commerciaux. L'intéressé a qualifié l'affaire de harcèlement politique. La procureure générale de New York, Letitia James, également démocrate, mène de son côté une enquête à la suite des accusations de fraude fiscale proférées à l'encontre de Trump par son ancien avocat Michael Cohen. L'enquête, dénoncée également par Donald Trump, se faisant au civil, elle pourrait aboutir à des sanctions financières mais pas à des peines de prison. Trump est également engagé dans des procédures en diffamation liées à des accusations d'agressions sexuelles, qu'il a niées, intentées par deux femmes - E. Jean Carroll, ancienne rédactrice du magazine Elle, et Summer Zervos, une concurrente de 2005 sur "The Apprentice". Mary Trump, la nièce du président, a également intenté une action en justice l'accusant, ainsi que deux membres de sa famille, de fraude et de conspiration visant à la priver de sa part d'héritage de l'empire immobilier familial. Trump pourrait également être poursuivi au pénal par le ministère américain de la Justice pour évasion fiscale fédérale. Le New York Times a récemment rapporté que Trump avait payé seulement 750 dollars d'impôts fédéraux sur le revenu en 2016 et 2017. Le président a rejeté les conclusions du Times et il n'est pas clair s'il a ou non violé la loi en la matière. Joe Biden s'est montré prudent sur la question et a précisé qu'il n'interférerait pas dans ces procédures judiciaires. (Avec Jan Wolfe et Makini Brice, version française Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)

