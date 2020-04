Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump invoque ses pouvoirs spéciaux pour accélérer la production de respirateurs Reuters • 02/04/2020 à 23:40









WASHINGTON, 2 avril (Reuters) - Donald Trump a invoqué jeudi le Defense Production Act, qui lui confère des pouvoirs exceptionnels pour augmenter l'effort de production américain en temps de crise, afin d'aider les entreprises fabriquant des appareils de ventilation respiratoire à recevoir le matériel dont elles ont besoin. Dans une note publiée par la Maison blanche, le président américain ordonne au secrétaire à la santé d'imposer la fourniture de matériel à six sociétés: General Electric GE.N , Hill-Rom Holdings HRC.N , Medtronic MDT.N , Resmed RMD.N , Royal Philips N.V. et Vyaire Medical Inc. Selon des responsables de la santé américains, les Etats-Unis auront besoin au total de plusieurs dizaines de milliers de respirateurs supplémentaires pour faire face à l'épidémie, qui a fait plus de 4.500 morts dans le pays d'après les derniers chiffres fournis jeudi par les Centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC). La semaine dernière, Donald Trump avait déjà invoqué le Defense Production Act pour contraindre General Motors GM.N à fabriquer des respirateurs. (Eric Beech et Lisa Lambert; version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC NYSE -2.06% GENERAL MOTORS NYSE -5.61%