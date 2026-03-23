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Trump inverse les pertes des marchés, le pétrole plonge !
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 12:25

Les places européennes ont démarré la semaine d'une façon morose... avant que Donald Trump ne sorte de son chapeau une de ses déclarations fracassantes. A Paris, le CAC 40 est passé une baisse de 2% à un gain de plus de 2% en quelques minutes. Le baril de Brent a plongé de 10%. Les indicateurs avancés américains sont repassés dans le vert.

"J'ai ordonné au Département de la Guerre de suspendre toute frappe militaire contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de cinq jours, sous réserve du succès des réunions et discussions en cours", a indiqué Donald Trump peu après 12h00 heure de Paris. Il a précisé que "les Etats-Unis et l'Iran ont eu, au cours des deux derniers jours, des échanges très positifs et fructueux concernant une résolution complète et totale de nos hostilités au Moyen-Orient."

Une déclaration qui a entraîné un retournement de tendance spectaculaire des marchés, sur toutes les classes d'actifs. Avant cela, les places boursières déprimaient et affichaient des baisses marquées, souvent supérieures à 2%. En Asie, le début de semaine s'était soldé par des baisses de plus de 3% au Japon, et un plongeon de 6,5% en Corée du Sud.

Les variations de la matinée sont toutes invalidées avec cette perspective de sortie de crise. Le baril recule, les obligations d'Etat US remontent.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

4 commentaires

  • 12:58

    Tout et son contraire tout le temps .

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