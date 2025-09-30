Trump instaure des droits de douane de 10% sur le bois d'oeuvre

Le président américain Donald Trump a signé lundi une directive appelant à la mise en place de droits de douane de 10% sur le bois d'oeuvre importé aux Etats-Unis ainsi que des taxes douanières de 25% sur les lavabos et les armoires de cuisine à base de bois, a annoncé la Maison blanche.

Ces mesures entreront en vigueur le 14 octobre, d'après le document publié par la présidence américaine.

A compter du 1er janvier prochain, ces droits de douane vont être relevés à 30% sur importations de produits à base de bois et à 50% sur les armoires de cuisine acheminées aux Etats-Unis en provenance de pays qui n'auront pas scellé d'ici-là un accord commercial avec Washington, est-il écrit dans la directive.

(David Shepardson, David Lawder et Ismail Shakil; version française Jean Terzian)