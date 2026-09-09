Trump indique que la glissière d'évacuation d'urgence de l'Air Force One, offert par le Qatar, fait l'objet d'une vérification

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Trump et d'informations sur l'embarquement au paragraphe 2, ainsi que du contexte au paragraphe 3)

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi aux journalistes que le toboggan gonflable de l'Air Force One, offert par le Qatar, était en cours de vérification et que cela prendrait environ 15 minutes.

Trump a ajouté qu’il était certain que l’on pouvait voler en toute sécurité à bord de cet avion et, peu après, il est monté à bord.

Trump a commencé à effectuer des vols à bord de ce jumbo jet le 1er juillet, après avoir accepté cet avion en cadeau l’année dernière. Des travaux de rénovation du Boeing 747 avaient été menés à un rythme accéléré avant que Trump ne commence à l’utiliser.