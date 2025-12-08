 Aller au contenu principal
Trump : il aidera les entreprises de tracteurs en supprimant les restrictions environnementales
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 21:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que le matériel agricole était devenu trop cher et que son administration aiderait les fabricants de tracteurs en supprimant certaines règles environnementales qui les concernent.

"Nous allons également donner aux fabricants de tracteurs, à John Deere et à toutes les entreprises qui fabriquent des équipements, nous allons supprimer une grande partie des restrictions environnementales qui pèsent sur les machines. C'est ridicule", a déclaré M. Trump lors d'une table ronde à la Maison Blanche, au cours de laquelle il a annoncé une aide aux agriculteurs touchés par sa politique tarifaire.

