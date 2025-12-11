 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 12:29

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,20% pour le Dow Jones .DJI , de 0,54% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,76% pour le Nasdaq .IXIC :

* ORACLE ORCL.N chute jeudi de 12% en avant-Bourse après avoir dit anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieur aux attentes, tout en annonçant une hausse de ses dépenses d'investissement, notamment dans l'intelligence artificielle (IA). Dans son sillage, COREWEAVE CRWV.O recule de 3,6%, NVIDIA NVDA.O de 1,9%, ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O de 1,6%, MICRON TECHNOLOGY MU.O de 2% et MICROSOFT MSFT.O de 1,1%.

* ADOBE ADBE.O cède près de 1% en avant-Bourse malgré l'annonce par l'éditeur de Photoshop d'une prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'exercice fiscal 2026 supérieure aux attentes de Wall Street. La prévision de marge a cependant déçu et Baird a maintenu une recommandation à "neutre" sur le titre avec un objectif de cours ramené de 425 à 410 dollars.

* COCA-COLA KO.N a annoncé mercredi soir avoir nommé Henrique Braun comme nouveau directeur général du groupe, en remplacement de James Quincey, dans un contexte où les entreprises du secteur tentent d'adapter leurs stratégies aux nouveaux modes de consommation axés sur des produits plus "sains" et plus abordables.

* SYNOPSYS SNPS.O gagne 2,5% en avant-Bourse, la société de conception de logiciels pour semi-conducteurs ayant annoncé prévoir un bénéfice par action ajusté pour le premier trimestre 2026 compris entre 3,52 dollars et 3,58 dollars, au-dessus des attentes des analystes qui anticipent 3,32 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* SECTEUR DES CRYPTOACTIFS - En avant-Bourse, COINBASE GLOBAL COIN.O recule de 2,1%, BITFARMS BITF.O de 2,6%, RIOT PLATFORMS RIOT.O de 2%, MARA HOLDINGS MARA.O de 2,4%, HUT 8

HUT.O de 3,2% et BIT DIGITAL BTBT.O de 3,2% également, alors que le bitcoin BTC= cède 2,3% à 90.318,87 dollars sur fond d'inquiétude sur les bénéfices escomptés dans l'IA, ce qui pèse sur le sentiment général et en particulier sur les valeurs technologiques.

* GEMINI SPACE GEMI.O bondit de 16% en avant-Bourse, la plateforme cryptoactifs ayant annoncé avoir reçu une licence de la Commodity Futures Trading Commission pour proposer des services sur les marchés de prédiction aux Etats-Unis.

* PLANET LABS PL.N grimpe de 17,5% en avant-Bourse, la société d'imagerie satellitaire ayant revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2026, passant d'une fourchette de 281-289 millions de dollars à 297-301 millions de dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

