Enquête ouverte à Marseille après des propos sur la police de l'Insoumis Sébastien Delogu

Le député LFI et candidat à la mairie de Marseille Sébastien Delogu, le 6 novembre 2025 lors de sa première réunion de campagne à Marseille ( AFP / Miguel MEDINA )

Une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille pour diffamation au sujet de propos tenus sur la police par l'Insoumis Sébastien Delogu, candidat aux élections municipales, a confirmé le parquet à l'AFP jeudi.

Lors de son premier meeting de campagne samedi, M. Delogu a évoqué la mort d'Adama Traoré en 2016 dans le Val d'Oise. "Ça les fait criser quand on dit que la police tue. Mais la police, elle a tué son frère, donc il ne faut pas l'oublier ", a déclaré le candidat La France insoumise, aux côtés d'Assa Traoré.

A deux reprises, en première instance et en appel, la justice a rendu un non-lieu pour les gendarmes qui ont interpellé Adama Traoré, considérant que leurs gestes avaient contribué à sa mort mais étaient restés dans le cadre de la loi. La famille a formé un pourvoi en cassation.

Lundi, réagissant aux déclarations de M. Delogu, le préfet de région Jacques Witkowski avait sur le réseau X "déplor(é) ces propos qui portent une atteinte inadmissible à l'engagement républicain indéfectible de la police et de la gendarmerie nationales".

Il a saisi la justice dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale. Une enquête a été ouverte pour diffamation publique "envers un corps constitué ou une administration publique", a précisé le parquet.

"Le préfet se permet de commenter le discours politique d'un candidat à la mairie de Marseille (...) Personne ne me fera taire pour défendre la mémoire d'Adama, Nahel, Cédric, Zineb et tous les autres", avait répliqué le candidat sur le même réseau social.

Le député LFI s'est lancé mi-novembre à l'assaut de la mairie de Marseille, avec la promesse de "ramener le peuple au pouvoir" dans la deuxième ville de France, où la gauche part divisée face à une droite unie et une extrême droite qui affiche ses ambitions.

Coutumier des coups d'éclat qui lui valent soutiens mais aussi nombreuses critiques, l'élu s'est notamment illustré en brandissant un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale ou en donnant son appui musclé à un blocus lycéen en 2023.

Cette action lui a valu une condamnation à 5.000 euros d'amende pour violences envers deux cadres de l'Éducation nationale, des faits qu'il conteste mais pour lesquels il n'a pas fait appel.

Il a par ailleurs été entendu au printemps dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des documents privés volés à un chef d'entreprise, par ailleurs ancien responsable local du Crif, dans le contexte d'un conflit social, documents que le député a ensuite diffusés sur ses réseaux sociaux. Les investigations se poursuivent.