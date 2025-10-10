Trump fait replonger Wall Street

*

Le Dow Jones perd 1,90%, le S&P-500 2,71% et le Nasdaq 3,56%

Plus fort recul en pourcentage depuis avril pour S&P et Nasdaq

Trump menace la Chine de droits de douane "massifs"

par Stephen Culp

La Bourse de New York a fini vendredi en nette baisse après les nouvelles menaces de droits de douane massifs contre la Chine proférées par Donald Trump.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,90%, ou 878,82 points, à 45.479,60 points, son plus fort recul en une séance depuis le 21 mai.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 182,60 points, soit 2,71% à 6.552,51 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 820,20 points, soit 3,56% à 22.204,43 points.

Pour ces deux derniers indices, il s'agit de la plus forte baisse en pourcentage sur une séance depuis le 10 avril.

Sur la semaine, le Dow a perdu 2,73%, le S&P-500 2,43% et le Nasdaq 2,53%.

Après les restrictions chinoises sur les exportations de terre rare, Donald Trump a ravivé vendredi les craintes de guerre commerciale en déclarant qu'il envisageait une augmentation massive des droits de douane sur les importations américaines en provenance de Chine, ajoutant n'avoir aucune raison de rencontrer son homologue chinois Xi Jinping dans deux semaines en Corée du Sud, comme prévu initialement.

Ces menaces ont fait basculer les indices dans le rouge et ranimé l'inquiétude des investisseurs, l'indice CBOE de la volatilité .VIX atteignant un plus haut en clôture depuis le 19 juin.

Qualcomm QCOM.O a en outre chuté de 7,3%, les autorités chinoises ayant annoncé une enquête anticoncurrentielle contre le fabricant américain de semi-conducteurs en raison de son projet d'acquisition de l'israélien Autotalks.

(Rédigé par Stephen Culp, avec Niket Nishant, Sukriti Gupta, Purvi Agarwal et Johann M Cherian à Bangalore, version française Bertrand Boucey)