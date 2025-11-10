Trump exige le retour des contrôleurs aériens, les annulations de vols persistent

(Actualisé avec Donald Trump, chiffres annulations para 3)

par David Shepardson

Donald Trump a exigé lundi le retour à leurs postes des contrôleurs aériens qui ont cessé leur activité en raison du "shutdown", promettant un bonus de 10.000 dollars pour ceux qui opèrent sans relâche depuis les 41 jours que dure la fermeture du gouvernement américain.

Près de 1.700 vols ont été annulés aux États-Unis lundi, pour la quatrième journée consécutive de réductions de vols imposées par le "shutdown".

Selon le site FlightAware, à 10h45 ET (13h30 GMT) lundi, plus de 1.666 vols avaient été annulés et 3.300 retardés. Dimanche, ce sont 2.950 vols qui ont été annulés et près de 10.800 retardés, la pire journée de perturbations dans le secteur aérien depuis la "fermeture" du 1er octobre.

"Tous les contrôleurs aériens doivent reprendre le travail, MAINTENANT !!! Ceux qui ne le feront pas seront sévèrement sanctionnés", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. "PRÉSENTEZ-VOUS IMMÉDIATEMENT À VOTRE TRAVAIL."

L'administration fédérale de l'aviation (FAA) a fait état la semaine dernière de 20 à 40% de contrôleurs aériens absents.

Le "shutdown", qui a atteint une durée record de 41 jours, pèse sur les effectifs des contrôleurs aériens qui, comme d'autres employés fédéraux, n'ont pas été payés depuis des semaines.

Le Sénat américain a voté dimanche en faveur d'un projet de loi visant à mettre fin à la fermeture du gouvernement.

La FAA a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 4% le nombre de vols quotidiens à compter du 8 novembre dans 40 aéroports. Les réductions seront portées à 6% du trafic mardi, et à 10% d'ici au 14 novembre.

