Trump exhorte les compagnies pétrolières à baisser les prix de l’essence, fustige le PDG de Chevron

Le président américain Donald Trump a de nouveau appelé lundi les compagnies pétrolières à baisser les prix de l'essence pour les consommateurs américains, reprochant au président-directeur général de Chevron, Mike Wirth, de ne pas avoir salué les efforts de son administration pour aider le secteur pétrolier.

Donald Trump a critiqué Mike Wirth pour avoir omis de reconnaître, lors d’une interview télévisée, le rôle de son administration dans le soutien aux compagnies pétrolières, notamment en contribuant à créer un marché au Venezuela.

"La seule chose qu'il a commodément oublié de mentionner, c'est que sans le génie, la clairvoyance, la force et la stabilité de l'Administration TRUMP, l'industrie pétrolière, et notre pays lui-même, seraient MORTS!", a écrit Donald Trump dans une publication sur les réseaux sociaux.

"À titre d’exemple, ils ont expulsé Mike et Chevron du Venezuela, mais maintenant, ils sont de retour, bien plus grands et plus forts que jamais, et s’attendent à faire fortune!"

"Cela vaut également pour les autres compagnies pétrolières… et faites BAISSER vos prix de détail à la consommation!, MAINTENANT!", a déclaré Donald Trump sur Truth Social.

La hausse des prix de l’essence et les inquiétudes liées au coût de la vie constituent un risque politique pour le Parti républicain de Donald Trump à l’approche des élections de mi-mandat de novembre, lors desquelles il risque de perdre sa majorité à la Chambre des représentants et potentiellement le contrôle du Sénat.

Le prix mondial du pétrole a chuté après que Donald Trump a annulé une "attaque massive" prévue contre l’Iran ce week-end, mais cette baisse ne se répercute pas nécessairement à la pompe.

Les résultats publiés la semaine dernière par Exxon Mobil, Chevron, Valero Energy et Marathon Petroleum ont mis en évidence le bénéfice tiré par les compagnies pétrolières américaines de la hausse des prix du brut et des marges de raffinage après le conflit avec l’Iran.

Valero Energy a annoncé son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis la crise énergétique de 2022 porté par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, tandis que Chevron a enregistré son meilleur résultat trimestriel en six ans.

(Reportage Doina Chiacu et Jarrett Renshaw, version française Elena Smirnova)