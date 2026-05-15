Trump et Xi sont parvenus à un nouveau consensus lors du sommet de Pékin, selon le ministère chinois des Affaires étrangères

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Le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping sont parvenus à « une série de nouveaux consensus » lors de leurs entretiens à Pékin , a déclaré vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères, sans donner plus de détails.

Les deux dirigeants ont également convenu de prendre en compte leurs préoccupations respectives et de renforcer la communication et la coordination sur les questions internationales et régionales, a indiqué le ministère, ajoutant que ces entretiens « avaient favorisé la compréhension mutuelle et renforcé la confiance réciproque ».