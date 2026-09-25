Trump et Xi clôturent leur sommet par un thé et une visite des archives américaines… sans qu’aucun progrès notable ne soit à signaler

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(Mises à jour suite à la clôture du sommet: paragraphe 1; prolongation de la trêve commerciale: paragraphe 6; Trump prévoit d'autres rencontres avec Xi cette année: paragraphes 8 à 11)

* Trump et Xi vantent la stabilité, mais le sommet n'a donné lieu qu'à peu d'avancées majeures

* La question de Taïwan plane alors que Trump fait visiter les Archives nationales à Xi

* L'attention se portera sur les déclarations de Trump concernant Taïwan après le sommet

par Steve Holland et David Brunnstrom

Le président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont pris le thé à la Maison Blanche et visité les Archives nationales vendredi, clôturant ainsi un sommet de trois jours qui a mis en avant la diplomatie personnelle plutôt que de grandes avancées publiques sur une multitude de questions controversées.

Trump a déclaré que « nos agriculteurs vont être contents » à la suite de ces discussions, mais n’a pas donné de détails.

« Les États-Unis se réjouissent de cette visite, et je suis sûr que la Chine s’en réjouit également », a-t-il ajouté.

Xi a déclaré que les relations sino-américaines s’étaient transformées en une relation constructive de « stabilité stratégique fondée sur le respect, l’équité et la réciprocité ».

Ce sommet entre les deux plus grandes économies mondiales a été marqué par des défilés aériens militaires, des visites protocolaires et un dîner d’État, mais n’a pas permis de résoudre les divergences majeures concernant le commerce, l’intelligence artificielle, Taïwan et les liens de la Chine avec l’Iran. Les détails des accords commerciaux limités conclus lors de cette visite seront rendus publics lundi, a déclaré le représentant américain au commerce, Jamieson Greer.

L’un des résultats concrets de cette visite est que les États-Unis et la Chine ont convenu de prolonger de deux mois la trêve commerciale qui devait expirer le 10 novembre, ce qui laisse davantage de temps pour travailler sur un accord commercial potentiellement plus ambitieux.

M. Greer a déclaré à CNBC que l' e des États-Unis s'était mise d'accord avec la e chinoise pour exclure certains produits clés des différends commerciaux, notamment les exportations vers la Chine de produits agricoles et de dispositifs médicaux, ainsi que les importations de biens de consommation et de produits non sensibles.

Trump a souligné les progrès réalisés par l’ dans le cadre d’un mécanisme commercial bilatéral, évoquant ce qu’il a décrit comme un accès accru aux marchés pour les agriculteurs et les éleveurs américains, tandis que les deux dirigeants ont identifié l’intelligence artificielle comme un domaine de dialogue.

« D’une certaine manière, la meilleure chose que nous ayons accomplie lors de cette visite est de poursuivre le dialogue », a déclaré vendredi l’ambassadeur américain en Chine, David Perdue, dans l’émission « America’s Newsroom » de Fox News.

Trump a annoncé dans un message publié sur les réseaux sociaux que Xi et lui se rencontreraient encore deux fois cette année, en Chine en novembre à l’occasion du forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et à Miami en décembre lors du sommet du G20.

« Beaucoup a été accompli, et beaucoup le sera encore », a déclaré Trump.

VISITE DES ARCHIVES NATIONALES

Après avoir pris le thé dans la Salle Rouge de la Maison Blanche, Trump et Xi se sont rendus en limousine aux Archives nationales, où ilsont consulté la Déclaration d’indépendance des États-Unis, la Constitution et la Déclaration des droits.

Interrogé sur l’Iran, Donald Trump a répondu que Xi Jinping et lui-même en avaient discuté et a ajouté: « Je pense que nous allons très bien nous en sortir », sans donner plus de détails. Pékin a rejeté les accusations américaines selon lesquelles il aiderait l’ e les dirigeants iraniens dans le conflit déclenché par Donald Trump en février.

M. Perdue a déclaré vendredi lors d’une interview accordée à CNBC que Trump avait réitéré à Xi que tout soutien direct ou indirect à l’Iran était « totalement inacceptable » et qu’il avait reçu l’assurance que la Chine ne le ferait pas.

L’agence de presse officielle chinoise Xinhua a rapporté jeudi que Xi avait exhorté les États-Unis et l’Iran à reprendre les négociations pour mettre fin à la guerre, mais Xi ne s’est pas exprimé publiquement sur le soutien chinois à l’Iran.

LA CHINE MET LA PRESSION SUR TAÏWAN

Une question clé pour Xi était le statut de Taïwan.

La Chine revendique comme sienne l’île de Taïwan , gouvernée démocratiquement, et Xi s’efforce depuis longtemps de persuader Trump de déclarer publiquement que les États-Unis s’opposent à l’indépendance de Taïwan, plutôt que de se contenter d’affirmer qu’ils ne soutiennent pas l’indépendance, ce qui est la position officielle de Washington depuis des décennies.

Il souhaite également que les États-Unis mettent fin à leurs ventes d’armes à l’île.

Jeudi, Xi a fait pression sur Trump au sujet de Taïwan, déclarant qu’il espérait que les États-Unis « traiteraient la question taïwanaise avec prudence ». L’agence de presse officielle chinoise a également rapporté que Xi « espère que la partie américaine adhérera à la position correcte consistant à s’opposer à l’« indépendance de Taïwan » ».

Si les États-Unis, comme la plupart des pays, n’entretiennent pas de relations diplomatiques officielles avec Taipei, Washington reste son plus important soutien international et est tenu, en vertu de la législation américaine, de lui fournir les moyens de se défendre.

Les alliés asiatiques de Washington observaient attentivement la manière dont Trump allait aborder la question de Taïwan à la suite de la visite de Xi. Vendredi après-midi, il n’avait encore rien déclaré de concret.

Après son sommet de mai avec Xi, Trump, dont l’administration avait approuvé en décembre un contrat de vente d’armes à Taïwan d’une valeur de 11 milliards de dollars, avait déclaré qu’il maintenait en suspens un deuxième contrat, d’une valeur d’environ 14 milliards de dollars, qu’il qualifiait de « très bon atout de transactions ».

Jeudi, les sénateurs démocrates ont critiqué Trump pour ne pas avoir abordé publiquement la pression militaire exercée par la Chine sur Taïwan et ont appelé à la livraison immédiate de l’aide militaire et des ventes d’armes approuvées à l’île.

Tom Christensen, expert en géopolitique au Center for Strategic and International Studies de Washington, a prédit que le climat positif qui règne actuellement dans les relations entre les deux pays serait temporaire, compte tenu des différends concernant les contrôles technologiques, les exportations de terres rares, le commerce agricole, l’Iran, la Russie et Taïwan.

« Quand je me projette dans un an, je m’attends à de nombreuses difficultés dans ces relations, même sur le plan économique », a-t-il déclaré.