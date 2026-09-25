Trump et Xi clôturent leur sommet autour d'un thé et d'une visite des archives américaines

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* Trump et Xi mettent en avant la stabilité, mais le sommet n'a donné lieu qu'à peu d'avancées majeures

* La question de Taïwan plane alors que Trump fait visiter les Archives nationales à Xi

* L'attention se portera sur les déclarations de Trump concernant Taïwan après le sommet

(Mise à jour avec les remarques faites pendant le thé et la visite des Archives, paragraphes 1 à 13 et 17)

par Trevor Hunnicutt et David Brunnstrom

Le président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont pris le thé à la Maison Blanche vendredi et visité les Archives nationales, clôturant ainsi un sommet de trois jours qui a mis en avant la diplomatie personnelle plutôt que des avancées majeures dans les relations économiques.

Les deux dirigeants se sont mutuellement félicités dans leurs allocutions prononcées lors du thé pris dans la Salle Rouge de la Maison Blanche. Donald Trump a déclaré que le sommet entre les deux plus grandes économies mondiales avait permis de réaliser de grands progrès et qu’“il pense que nos agriculteurs vont être contents”, sans toutefois donner de détails.

“Les États-Unis se réjouissent de cette visite, et je suis sûr que la Chine s’en réjouit également”, a-t-il déclaré.

Xi Jinping a déclaré que les relations sino-américaines s’étaient transformées en une relation constructive, caractérisée par “une stabilité stratégique fondée sur le respect, l’équité et la réciprocité”.

Xi Jinping a également indiqué que Donald Trump et lui-même auraient deux autres occasions de se rencontrer cette année, à savoir lors du sommet de l’APEC en Chine et du sommet du G20 à Miami.

“Je vous souhaite la bienvenue, Monsieur le Président et Madame la Première Dame, en Chine”, a-t-il déclaré.

Ce sommet d’État somptueux, avec ses survols, ses visites guidées et son dîner d’État fastueux, a été riche en symbolisme mais pauvre en substance.

Trump a néanmoins souligné les progrès dans le cadre d’un mécanisme commercial bilatéral, citant ce qu’il a décrit comme un accès accru au marché pour les agriculteurs et les éleveurs américains, tandis que les deux dirigeants ont identifié l’intelligence artificielle comme un domaine de coopération.

Les détails des accords limités conclus par les deux parties concernant leurs relations commerciales tendues seront rendus publics lundi, a déclaré vendredi le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, à CNBC.

“Nous sommes dans une situation de commerce contrôlé. … Nous avons réalisé des progrès, et nous publierons lundi, je pense, beaucoup plus de détails sur ce que nous avons accompli ces dernières semaines lors des négociations avec les Chinois”, a-t-il déclaré.

Les États-Unis se sont mis d’accord avec la Chine pour exempter certains produits clés des différends commerciaux, a précisé Jamieson Greer, notamment les exportations vers la Chine de produits agricoles et de dispositifs médicaux, ainsi que les importations de biens de consommation et de produits non sensibles.

VISITE DES ARCHIVES NATIONALES

Le sommet s’est achevé aux Archives nationales, où Donald Trump et Xi Jinping ont pu consulter la Déclaration d’indépendance des États-Unis, la Constitution et la Déclaration des droits.

Ils ont également pu voir “des objets témoignant de la relation de longue date et précieuse” entre la Chine et les États-Unis ainsi que de leurs “échanges culturels”, a déclaré Donald Trump dans son discours de bienvenue adressé à Xi Jinping jeudi.

“Tout comme nos ancêtres ont traversé l’océan il y a plusieurs siècles pour commercer, apprendre et construire un monde meilleur, nos deux pays font exactement la même chose, et nous en sommes très fiers, tout comme nous sommes fiers de cette relation”, a déclaré Donald Trump.

La Chine n’a pas commenté cette visite aux archives, mais selon les analystes, Xi Jinping pourrait être désireux de consulter les documents relatifs au passage de la reconnaissance américaine de Taïwan à la Chine communiste en 1979.

Répondant à une question, Donald Trump a indiqué que lui et Xi Jinping avaient discuté de l’Iran et a déclaré: “Je pense que nous allons très bien nous en sortir”, sans donner plus de détails. Pékin a rejeté les allégations américaines selon lesquelles il aiderait les dirigeants iraniens dans le conflit lancé par Donald Trump en février.

LA CHINE MET LA PRESSION SUR TAÏWAN

La Chine revendique Taïwan , gouvernée démocratiquement, comme faisant partie de son territoire, et Xi Jinping cherche depuis longtemps à persuader Donald Trump de déclarer publiquement que les États-Unis s’opposent à l’indépendance de Taïwan, plutôt que de se contenter d’affirmer qu’ils ne soutiennent pas cette indépendance, ce qui est la position officielle de Washington depuis des décennies.

Il tient également à ce que les États-Unis mettent fin à leurs ventes d’armes à l’île.

Comme prévu, Xi Jinping a fait pression sur Donald Trump au sujet de Taïwan jeudi, déclarant qu’il espérait que les États-Unis “traiteraient la question taïwanaise avec prudence”. L’agence de presse officielle chinoise a également rapporté que Xi Jinping “espère que la partie américaine adhérera à la position correcte consistant à s’opposer à ‘l’indépendance de Taïwan’”.

Si les États-Unis, comme la plupart des pays, n’entretiennent pas de relations diplomatiques officielles avec Taipei, Washington reste son plus important soutien international et est tenu, en vertu de la législation américaine, de lui fournir les moyens de se défendre.

Les alliés asiatiques de Washington observeront de près la manière dont Donald Trump abordera la question de Taïwan à la suite de la visite de Xi Jinping.

Après son sommet de mai avec Xi Jinping, Donald Trump, dont l’administration a approuvé en décembre un contrat de vente d’armes à Taïwan d’un montant de 11 milliards de dollars, a déclaré qu’il maintenait en suspens un deuxième contrat, d’une valeur d’environ 14 milliards de dollars, qu’il a qualifié de “très bon atout de transactions”.

Craig Singleton, du groupe de réflexion Foundation for Defense of Democracies, a déclaré que Pékin pourrait estimer avoir établi une nouvelle ligne de base concernant Taïwan avec Donald Trump.

Il a ajouté que l’utilisation par Xi Jinping du mot “adherer” était révélatrice, car “cela implique que Pékin estime que Washington se comporte déjà comme il le souhaite”.

“Dans le contexte de la suspension actuelle des ventes d’armes à Taïwan, la Chine pourrait de plus en plus considérer cette retenue comme une nouvelle ligne de base plutôt que comme une pause temporaire”, a-t-il déclaré.

“L’objectif de Pékin est d’amener Donald Trump à intégrer les lignes rouges chinoises dans sa propre définition d’une relation stable.”

Les démocrates du Sénat ont critiqué ce sommet jeudi, affirmant que Donald Trump n’avait pas réussi à obtenir de Pékin des concessions significatives en matière de commerce, de sécurité, d’intelligence artificielle ou de droits de l’homme.

Ils ont également reproché à Donald Trump de ne pas avoir abordé publiquement la pression militaire exercée par la Chine sur Taïwan et ont appelé à la livraison immédiate de l’aide militaire et des ventes d’armes approuvées à l’île.