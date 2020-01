Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump et Macron calment le jeu sur la taxe numérique Reuters • 20/01/2020 à 19:55









PARIS, 20 janvier (Reuters) - Donald Trump s'est engagé auprès d'Emmanuel Macron à ne pas imposer de sanctions en riposte à la taxe française sur le numérique d'ici la fin des négociations en cours au sein de l'OCDE, a-t-on appris lundi de source diplomatique. Les deux présidents, qui se sont entretenus dimanche soir par téléphone, sont convenus de laisser les négociations se poursuivre jusqu'à la fin de l'année dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques. "Excellente discussion avec Donald Trump sur la fiscalité du numérique", a tweeté pour sa part le président français. "Nous allons travailler ensemble sur un bon accord pour éviter toute escalade des tarifs." Une nouvelle réunion est prévue mercredi à Davos lors du Forum économique mondial entre le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria. L'idée d'un impôt sur les "Gafa" (Google GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Facebook FB.O , Apple AAPL.O , entre autres) divise les Etats-Unis et les pays européens, notamment la France qui s'est dotée de sa propre taxe, s'attirant les foudres de Washington qui menace de riposter par des droits de douanes. "Nous sommes prêts à faire des pas dans la direction des Etats-Unis, nous en avons proposé un certain nombre, j'espère que nous aurons un accord mercredi", a déclaré lundi matin sur LCI Bruno Le Maire. (Michel Rose version française Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.11% AMAZON.COM NASDAQ -0.70% FACEBOOK-A NASDAQ +0.17% ALPHABET-A NASDAQ +2.02%