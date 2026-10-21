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Trump estime que les entreprises devraient verser des « dividendes » aux collectivités locales pour rendre les centres de données plus populaires
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 08:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tirées du message de Trump et du contexte dans les paragraphes 4 à 8)

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que les entreprises qui construisent des centres de données devraient verser un « dividende » aux collectivités où elles sont implantées si elles souhaitent que ces projets soient bien accueillis.

« J’ai suivi ce processus de près, et j’ai constaté que des centres de données qui étaient très impopulaires dans une région donnée sont devenus extrêmement populaires dès qu’un accord financier a été conclu », a déclaré M. Trump dans un message publié sur Truth Social.

Les centres de données, qui alimentent l’essor de l’IA, sont devenus un sujet politique brûlant dans les collectivités à travers le pays en raison des quantités importantes d’eau et d’électricité dont ils ont besoin, l’opposition unissant les électeurs au-delà des clivages idéologiques.

L’administration Trump, qui a donné la priorité au développement rapide de l’IA pour rivaliser avec la Chine, a également pris note de l’évolution de l’opinion des électeurs.

« J’ai imposé aux nouveaux centres de données de grande taille, voire gigantesques dans certains cas, de produire leur propre électricité et de céder ou de vendre tout excédent à la communauté locale ou au réseau électrique », a déclaré M. Trump dans son message.

En février, Trump avait déclaré que les grandes entreprises technologiques devaient construire leurs propres centrales électriques pour alimenter leurs centres de données afin de protéger les consommateurs contre la hausse des factures.

Le géant de l’IA Anthropic et Elon Musk ont présenté ces derniers jours des projets visant à partager une partie des bénéfices tirés de l’essor de l’IA.

Le créateur des modèles Claude a annoncé ce week-end qu’il consacrait 5 % de ses actions à un nouveau fonds destiné au « bien public », tandis qu’Elon Musk s’est engagé lundi à offrir une action SpaceX à « chaque enfant américain », plaidant en faveur de telles distributions directes alors que ce secteur en plein essor fait l’objet d’une attention particulière de la part du public.

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