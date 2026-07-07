Trump estime que le conflit en Ukraine sera réglé, “espérons-le, bientôt”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations de Trump et d'informations contextuelles)

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il s'était entretenu avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodimir Zelensky, et qu'il espérait que le conflit en Ukraine serait bientôt réglé .

“J'ai eu une très bonne conversation avec le président Poutine”, a déclaré Trump lors d'une rencontre avec le président turc Tayyip Erdogan au sommet de l'Otan en Turquie.

“Nous avons eu une longue conversation, qui a duré un bon moment. Et j’ai également parlé avec le président Zelensky juste après. Je pense qu’ils souhaitent tous les deux parvenir à un accord. … Je pense que nous allons régler cette affaire, bientôt, je l’espère.”

Zelensky et Trump devraient se rencontrer mercredi lors du sommet de l’OTAN, après des mois d’attaques intensifiées de l’Ukraine contre le secteur énergétique russe et de frappes massives de Moscou qui ont fait 50 morts dans la capitale ukrainienne rien qu’en juillet.

M. Zelensky a déclaré mardi qu’il comptait aborder le besoin urgent de l’Ukraine en systèmes de défense aérienne pour se protéger contre les frappes balistiques meurtrières de la Russie.