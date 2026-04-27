Trump estime que Jimmy Kimmel devrait être immédiatement licencié

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Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que Jimmy Kimmel devrait être immédiatement licencié par Disney et ABC, rejoignant ainsi sa femme Melania Trump pour critiquer le présentateur de l'émission de fin de soirée , en raison d'un monologue qu'il a prononcé avant une fusillade survenue ce week-end à proximité d'un rassemblement de journalistes et d'hommes politiques.