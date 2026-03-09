Trump estime la guerre contre l'Iran "pratiquement terminée"
Les marchés financiers américains ont immédiatement réagi à ces déclarations. Les indices Dow Jones et S&P 500, qui évoluaient en baisse plus tôt dans la séance, se sont redressés après la diffusion des commentaires du président, reflétant un apaisement des craintes liées à une escalade prolongée du conflit au Moyen-Orient.
Donald Trump a également indiqué s'être entretenu avec le président russe Vladimir Poutine au sujet de la situation. Selon le Kremlin, plusieurs propositions visant à mettre rapidement fin aux hostilités ont été évoquées lors de cet échange. Le président américain a ajouté que l'évolution de la guerre progressait plus vite que prévu, alors qu'il estimait initialement que la campagne militaire durerait entre quatre et cinq semaines.
