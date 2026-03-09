 Aller au contenu principal
Trump estime la guerre contre l'Iran "pratiquement terminée"
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 21:05

Le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre contre l'Iran pourrait bientôt s'achever, affirmant que le conflit était désormais "pratiquement terminé". Selon lui, les capacités militaires iraniennes ont été fortement affaiblies, évoquant la destruction de la marine, des communications et de l'armée de l'air du pays. Ces propos ont été rapportés après un échange avec une journaliste de CBS News à la Maison Blanche.

Les marchés financiers américains ont immédiatement réagi à ces déclarations. Les indices Dow Jones et S&P 500, qui évoluaient en baisse plus tôt dans la séance, se sont redressés après la diffusion des commentaires du président, reflétant un apaisement des craintes liées à une escalade prolongée du conflit au Moyen-Orient.

Donald Trump a également indiqué s'être entretenu avec le président russe Vladimir Poutine au sujet de la situation. Selon le Kremlin, plusieurs propositions visant à mettre rapidement fin aux hostilités ont été évoquées lors de cet échange. Le président américain a ajouté que l'évolution de la guerre progressait plus vite que prévu, alors qu'il estimait initialement que la campagne militaire durerait entre quatre et cinq semaines.

