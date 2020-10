Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump est "fatigué mais de bonne humeur", dit son médecin Reuters • 02/10/2020 à 23:11









(Actualisé avec précisions sur le traitement) WASHINGTON, 2 octobre (Reuters) - Donald Trump "reste fatigué mais de bonne humeur" et reçoit un traitement pour le nouveau coronavirus, dont il a annoncé être atteint vendredi, rapporte son médecin, le Dr Sean Conley, dans un communiqué. Le président des Etats-Unis est soigné avec le cocktail d'anticorps polyclonaux du laboratoire Regeneron REGN.O , ainsi qu'avec du zinc, de la vitamine D, de la famotidine, de la mélatonine et de l'aspirine, précise-t-il. Le REGN-COV2 de Regeneron fait partie d'une classe de médicaments expérimentaux connus sous le nom d'anticorps monoclonaux, des copies d'anticorps humains qui sont étudiés pour un usage pendant la phase précoce de la maladie. La technique est déjà largement utilisée dans le traitement d'autres affections. Les données sur ses effets contre le COVID-19 restent limitées, mais le Dr Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des allergies et maladies infectieuses, la juge prometteuse. Regeneron a présenté cette semaine les résultats d'essais montrant que son traitement a amélioré les symptômes de patients non hospitalisés, sans effets secondaires graves, et a annoncé son intention de demander à la Food and Drug Administration (FDA) une autorisation d'utilisation en urgence. (Diane Bartz, version française Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées REGENERON PHARMA NASDAQ -0.59%