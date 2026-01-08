Trump envisage de prendre le contrôle de la société vénézuélienne PDVSA et de ramener le prix du pétrole à 50 dollars le baril, selon le WSJ

Le président américain Donald Trump et ses conseillers envisagent une initiative visant à dominer l'industrie pétrolière vénézuélienne pour les années à venir, et le président a déclaré à ses collaborateurs qu'il pensait que ses efforts pourraient contribuer à faire baisser les prix du pétrole à 50 dollars le baril, a rapporté le Wall Street Journal mercredi.

Un plan à l'étude prévoit que les États-Unis exercent un certain contrôle sur la compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA, notamment en acquérant et en commercialisant l'essentiel de la production pétrolière de la compagnie, selon le rapport, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information. La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters. Les États-Unis cherchent à prendre le contrôle de PDVSA par le biais d'un accord qui leur permettrait d'acheter et éventuellement de distribuer le pétrole de la compagnie, y compris par le biais de joint-ventures passées et actuelles avec des majors pétrolières comme Chevron CVX.N , a ajouté le rapport. PDVSA a déclaré plus tôt dans la journée de mercredi qu'elle progressait dans les négociations avec les États-Unis pour les ventes de pétrole, un membre du conseil d'administration ayant déclaré à Reuters que les États-Unis auraient besoin d'acheter des cargaisons aux prix internationaux. Mardi, Washington a annoncé un accord avec Caracas pour avoir accès à une valeur de 2 milliards de dollars de brut vénézuélien, un signe que les responsables du gouvernement vénézuélien répondent à la demande de Trump d'ouvrir leurs portes aux compagnies pétrolières américaines ou de risquer une nouvelle intervention militaire.