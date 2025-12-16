Trump envisage d'assouplir les restrictions fédérales sur la marijuana

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trump envisage de reclasser la marijuana comme drogue moins dangereuse

La reclassification pourrait stimuler l'industrie du cannabis et le financement de la recherche

Les autorités fédérales considèrent actuellement que la marijuana, tout comme l'héroïne, n'a pas d'usage médical reconnu

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il envisageait de prendre un décret pour reclasser la marijuana comme une drogue moins dangereuse - une décision qui pourrait remodeler l'industrie du cannabis, alléger les sanctions pénales et débloquer des milliards de dollars de financement pour la recherche.

Ce changement représenterait l'une des plus importantes modifications de la politique fédérale en matière de marijuana depuis des décennies, réduisant la surveillance au niveau des médicaments courants délivrés sur ordonnance et ouvrant potentiellement des portes longtemps fermées aux banques et aux investisseurs.

"Nous y réfléchissons très sérieusement", a déclaré Donald Trump à des journalistes dans le bureau ovale, en réponse à des informations selon lesquelles il envisagerait d'ordonner aux agences fédérales chargées de la santé et de l'application de la loi de considérer la marijuana comme un médicament de l'annexe III.

"BEAUCOUP DE GENS VEULENT LE VOIR", A DÉCLARÉ DONALD TRUMP

"Un grand nombre de personnes souhaitent cette reclassification, car elle permet d'effectuer des recherches considérables qui ne peuvent être menées sans cette reclassification", a-t-il déclaré.

En vertu de la loi américaine sur les substances contrôlées, la marijuana est inscrite à l'annexe I, comme l'héroïne, l'ecstasy et le peyotl, ce qui signifie qu'elle présente un fort potentiel d'abus et qu'elle n'a pas d'usage médical reconnu à l'heure actuelle. Les autorités locales imposent souvent des réglementations plus souples sur la marijuana, autorisant son utilisation à des fins médicales ou récréatives.

Les premières informations selon lesquelles Donald Trump pourrait assouplir les restrictions fédérales sur la substance psychoactive ont fait grimper les actions des entreprises liées au cannabis. Celles-ci ont tout à gagner à fabriquer davantage de produits à base de cannabis.

Ce changement pourrait remodeler le secteur en réduisant les taxes et en facilitant l'obtention de financements. Les médicaments de l'annexe III comprennent le Tylenol mélangé à de la codéine, la kétamine et la testostérone.

Le financement reste l'un des plus grands défis pour les producteurs de cannabis, car les restrictions fédérales empêchent la plupart des banques et des investisseurs institutionnels d'entrer dans le secteur, ce qui oblige les producteurs à se tourner vers des prêts coûteux ou des prêteurs alternatifs.

Les actions liées au cannabis cotées aux États-Unis, telles que Canopy Growth, CGC.O Organigram Global OGI.O , SNDL

SNDL.O , Aurora Cannabis ACB.O , Trulieve Cannabis TRUL.CD et Tilray Brands TLRY.O , ont clôturé en baisse de 4 % à 13 %. Les actions restent néanmoins plus élevées qu'après l'apparition des premières informations sur la reclassification la semaine dernière.

"Si les États-Unis décident de reclasser le cannabis, nous considérons qu'il s'agit d'une avancée significative pour l'industrie mondiale, qui doit s'accompagner d'une réglementation intelligente", a déclaré à Reuters un porte-parole d'Aurora Cannabis.

Trulieve Cannabis s'est refusé à tout commentaire, tandis que plusieurs autres entreprises n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Un fonctionnaire de la Maison Blanche a déclaré vendredi qu'"aucune décision finale n'a été prise concernant la reclassification de la marijuana."

L'année dernière, l'administration Biden a demandé au ministère de la santé et des services sociaux de revoir la classification de la marijuana, et l'agence a recommandé de la placer dans l'annexe III.

La Drug Enforcement Administration doit examiner la recommandation et décidera de la reclassification.