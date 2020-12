Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump en Géorgie pour la bataille du Sénat, rejette toujours sa défaite Reuters • 06/12/2020 à 04:06









(Ajoute détails) par Jeff Mason 6 décembre (Reuters) - Donald Trump, le président américain, s'est rendu samedi en Géorgie où se joue l'avenir de la majorité républicaine au Sénat. Ce meeting est le premier auquel Donald Trump participe depuis qu'il a perdu le 3 novembre dernier un scrutin présidentiel dont il conteste toujours l'issue. Donald Trump a commencé par rappeler à la foule venue l'écouter qu'il était en Géorgie pour les enjoindre à voter pour les candidats républicains lors de l'élection du 5 janvier. Il n'a cependant pas tardé à dénoncer une fraude généralisée à l'élection présidentielle du 3 novembre, toujours sans apporter de preuve. "Ils ont triché et ont truqué l'élection présidentielle, mais nous la gagnerons quand même", a déclaré Donald Trump alors que la foule scandait "Nous vous aimons!" et "Quatre années supplémentaires!" Les recours déposés par la campagne de Donald Trump ont presque tous échoué. ATTAQUES CONTRE DES RÉPUBLICAINS Donald Trump a aussi critiqué les républicains ayant refusé de le soutenir, dont le gouverneur de l'Etat de Géorgie, Brian Kemp, et son secrétaire d'Etat, Brad Raffensperger. "Je gagnerai la Géorgie facilement et rapidement si le gouverneur (Brian Kemp) ou le secrétaire d'Etat autorisaient une simple vérification des signatures... Pourquoi ces deux "républicains" disent-ils non ?", a écrit Donald Trump sur Twitter. DES ÉLECTIONS DÉTERMINANTES David Perdue et Kelly Loeffler, les deux candidats républicains doivent retourner devant les électeurs le 5 janvier, et ils pourraient faire perdre sa majorité au GOP s'ils échouaient tous les deux. Dans ce cas de figure, démocrates comme républicains disposeraient de 50 voix au Sénat et c'est à la future vice-présidente Kamala Harris qu'il appartiendrait de trancher en cas d'égalité (version française Camille Raynaud)

