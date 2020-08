Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump donne 90 jours à ByteDance pour céder ses activités aux USA Reuters • 15/08/2020 à 02:20









WASHINGTON, 15 août (Reuters) - Donald Trump a ordonné vendredi à la compagnie chinoise ByteDance de céder sous 90 jours les activités aux Etats-Unis de l'application TikTok, dont elle est détentrice. "Il y a des preuves crédibles qui me font croire que ByteDance (...) pourrait prendre des mesures menaçant de porter atteinte à la sécurité nationale des Etats-Unis", a déclaré le président américain dans le décret qu'il a signé. Plus tôt ce mois-ci, le chef de la Maison blanche avait publié deux décrets prévoyant d'interdire aux entreprises américaines toute transaction avec ByteDance et un autre groupe chinois, Tencent, après avoir demandé à TikTok de céder ses activités américaines. (Eric Beech; version française Jean Terzian)

