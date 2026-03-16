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Trump dit vouloir reporter son voyage en Chine en raison de la guerre contre l'Iran
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 22:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré lundi à la presse qu'il avait demandé à retarder d'environ un mois son voyage en Chine, prévu du 31 mars au 2 avril, en raison de la guerre contre l'Iran.

"Nous avons demandé à le retarder d'environ un mois", a-t-il déclaré.

Guerre en Iran
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