Trump dit vouloir reporter son voyage en Chine en raison de la guerre contre l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président Donald Trump a déclaré lundi à la presse qu'il avait demandé à retarder d'environ un mois son voyage en Chine, prévu du 31 mars au 2 avril, en raison de la guerre contre l'Iran.
"Nous avons demandé à le retarder d'environ un mois", a-t-il déclaré.
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