Trump dit vouloir reporter son voyage en Chine en raison de la guerre contre l'Iran

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Le président Donald Trump a déclaré lundi à la presse qu'il avait demandé à retarder d'environ un mois son voyage en Chine, prévu du 31 mars au 2 avril, en raison de la guerre contre l'Iran.

"Nous avons demandé à le retarder d'environ un mois", a-t-il déclaré.