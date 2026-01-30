Trump dit que les États-Unis décertifient le Bombardier Global Express jusqu'à ce que le Canada certifie le Gulfstream

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis annulaient la certification de l'avion canadien Bombardier Global Express et de tous les avions fabriqués au Canada jusqu'à ce que le voisin américain certifie la société américaine Gulfstream.

"En outre, le Canada interdit effectivement la vente de produits Gulfstream au Canada par le biais de ce même processus de certification", a déclaré M. Trump dans un message publié sur Truth Social.

"Si, pour quelque raison que ce soit, cette situation n'est pas immédiatement corrigée, je vais imposer au Canada un tarif douanier de 50 % sur tous les avions vendus aux États-Unis d'Amérique."