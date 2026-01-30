 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump dit que les États-Unis décertifient le Bombardier Global Express jusqu'à ce que le Canada certifie le Gulfstream
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 00:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis annulaient la certification de l'avion canadien Bombardier Global Express et de tous les avions fabriqués au Canada jusqu'à ce que le voisin américain certifie la société américaine Gulfstream.

"En outre, le Canada interdit effectivement la vente de produits Gulfstream au Canada par le biais de ce même processus de certification", a déclaré M. Trump dans un message publié sur Truth Social.

"Si, pour quelque raison que ce soit, cette situation n'est pas immédiatement corrigée, je vais imposer au Canada un tarif douanier de 50 % sur tous les avions vendus aux États-Unis d'Amérique."

Valeurs associées

BOMBARD -B- SUB VTG
1,130 CAD TSX 0,00%
BOMBARDIER INC CL B SUB VOTI
3,980 CAD TSX -3,16%
NORTHROP GRUMMAN
694,920 USD NYSE +0,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank