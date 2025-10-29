Trump dit qu'il pourrait parler à Xi Jinping de la puce Blackwell "super-duper" de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine s'oppose aux contrôles des exportations américaines sur les puces d'IA haut de gamme de Nvidia

Trump fait l'éloge de la puce Blackwell de pointe, la qualifiant de "super-duper chip"

Trump devrait rencontrer le directeur général de Nvidia mercredi

(Ajoute un contexte sur les tensions entre les États-Unis et la Chine concernant les puces, Nvidia et son directeur général Jensen Huang dans les paragraphes 7 à 11)

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il parlera au président chinois Xi Jinping de la puce d'intelligence artificielle de pointe Blackwell de Nvidia

NVDA.O lors de leur rencontre prévue jeudi.

Les ventes de puces d'intelligence artificielle haut de gamme de l'entreprise américaine à la Chine, qui ont représenté 13 % de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice écoulé, ont été l'un des principaux points d'achoppement dans les négociations commerciales prolongées entre les deux plus grandes économies du monde cette année.

Pékin est depuis longtemps irrité par les contrôles à l'exportation de Washington qui interdisent à Nvidia de vendre ses puces d'IA les plus avancées à la Chine. Les États-Unis ont justifié ces restrictions en alléguant que l'armée chinoise utiliserait ces puces pour accroître ses capacités.

S'adressant aux journalistes à bord d'Air Force One en route pour Gyeongju, en Corée du Sud, Donald Trump a fait l'éloge de l'actuel modèle phare Blackwell de Nvidia, qu'il a qualifié de "super-duper chip", et a déclaré qu'il pourrait en parler à Xi Jinping, sans donner plus de détails.

"Je pense que nous pourrions en parler avec le président Xi Jinping", a déclaré Donald Trump, ajoutant qu'il était "très optimiste" quant à sa rencontre avec Xi Jinping, la première depuis son retour à la Maison-Blanche.

CONTRÔLES INCERTAINS DES EXPORTATIONS DE PUCES

La deuxième administration Trump a fluctué quant à l'autorisation d'entrée des puces avancées de Nvidia en Chine, se demandant si l'accès rendrait son rival superpuissant plus dépendant de la technologie américaine ou s'il donnerait à ses entreprises militaires et technologiques un coup de pouce concurrentiel.

En avril, elle a ordonné à Nvidia de cesser les ventes de la puce H20, spécialement conçue pour le marché chinois, ce qui a incité l'entreprise à préparer une version moins puissante , néanmoins basée sur sa toute nouvelle architecture Blackwell.

Washington a levé l'interdiction de vente de la puce H20 trois mois plus tard, dans le cadre de négociations avec la Chine sur les exportations de terres rares.

En août, Donald Trump a également déclaré qu'il autoriserait Nvidia à vendre ses puces H20 à la Chine en échange d'une participation de 15 % du gouvernement américain aux ventes de certaines puces avancées dans ce pays, ouvrant ainsi la voie à la vente de puces plus puissantes que le modèle H20.

Cependant, même après l'accord de partage des revenus, Nvidia a déclaré qu'elle n'a pas envoyé de puces H20 en Chine, car les États-Unis n'ont pas encore établi de règles sur la manière d'obtenir le paiement et la Chine a découragé les entreprises nationales d'acheter les puces de l'entreprise californienne.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, qui devrait rencontrer Donald Trump mercredi pour discuter de Blackwell, a déclaré mardi que son entreprise n'a pas demandé de licences d'exportation américaines pour envoyer ses puces les plus récentes en Chine en raison de la position chinoise.

"Ils ont clairement fait savoir qu'ils ne voulaient pas que Nvidia soit là en ce moment", a-t-il déclaré lors de l'événement des développeurs de l'entreprise, ajoutant qu'elle a besoin d'un accès au marché chinois pour financer la recherche et le développement basés aux États-Unis.

"J'espère que cela changera à l'avenir, car je pense que la Chine est un marché très important."

Pékin a fait pression sur les entreprises chinoises pour qu'elles achètent et développent des puces nationales en réponse aux contrôles américains à l'exportation visant la vente de puces Nvidia en Chine.

Malgré cette pression, les développeurs chinois veulent toujours les puces de Nvidia en raison de l'offre limitée de produits de rivaux nationaux tels que Huawei, a précédemment rapporté Reuters .