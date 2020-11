Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump dit qu'il fera "ce qui est juste" une fois tous les votes comptés, selon un proche Reuters • 13/11/2020 à 19:38









WASHINGTON, 13 novembre (Reuters) - Donald Trump a déclaré vendredi qu'il était "réaliste" et qu'il respecterait la Constitution des Etats-Unis une fois que tous les votes valides de l'élection présidentielle du 3 novembre auraient été comptés, a rapporté un proche du président américain qui dit s'être entretenu avec lui au téléphone. Selon Geraldo Rivera, journaliste sur Fox News, Donald Trump, qui refuse de reconnaître sa défaite, attend de connaître les modalités d'homologation des résultats définitifs du scrutin Etat par Etat, alors que son adversaire démocrate Joe Biden est considéré comme le vainqueur de l'élection par les médias et les instituts de sondage aux Etats-Unis et par la quasi-totalité des chefs d'Etat et de gouvernement des autres grandes puissances internationales. D'après les propos rapportés par Geraldo Rivera sur Twitter et sur Fox News, Donald Trump lui a dit qu'il ferait "ce qui est juste" une fois tous les votes valides comptés. (Susan Heavey version française Bertrand Boucey)

