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Trump dit accepter de suspendre les bombardements contre l'Iran pendant deux semaines
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 00:41

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi, à moins de deux heures de l'ultimatum qu'il avait fixé à Téhéran pour la réouverture du détroit d'Ormuz, qu'il avait accepté de suspendre les bombardements et attaques contre l'Iran pendant une période de deux semaines.

Le Pakistan, qui joue les médiateurs entre Washington et Téhéran, avait formulé plus tôt dans la journée une proposition de trêve en ce sens.

(Kanishka Singh; version française Jean Terzian)

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