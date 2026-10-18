Trump dispose d'un délai pour se prononcer sur les sanctions contre la Russie, dit Rubio

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré samedi que Donald Trump disposait d'un délai pouvant aller jusqu'à 60 jours pour évaluer l'impact économique des sanctions et des droits de douane liés à la Russie.

Le président américain a déclaré samedi qu'il devait encore annoncer une décision définitive sur la question, un jour après avoir décidé de lever plusieurs sanctions visant Moscou dans le cadre d'une loi promulguée le mois dernier.

"Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas encore ma décision, mais nous y verrons clair, et vous y verrez clair", a déclaré Donald Trump aux journalistes depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride.

La suspension des sanctions américaines intervient à quelques semaines seulement des élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

Donald Trump est confronté au mécontentement des Américains en raison des prix élevés de l'énergie alors que la guerre avec l'Iran perturbant l'approvisionnement mondial en pétrole.

Le locataire de la Maison blanche a publié vendredi un décret prévoyant la levée des sanctions, mais le texte ne précisait pas la durée de cette dérogation.

Marco Rubio a indiqué que Donald Trump avait opté pour une période d'examen de 60 jours.

"Je pense que le président souhaite profiter de ce délai de 60 jours pour analyser en quelque sorte les conséquences que l'imposition à la fois de sanctions et de droits de douane aurait sur l'économie mondiale, voire sur l'économie américaine", a-t-il dit.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est élevé contre la publication du décret, estimant que cela encouragerait son homologue russe Vladimir Poutine et prolongerait la guerre.

(Nandita Bose et Gram Slattery; version française Camille Raynaud)