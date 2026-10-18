La Chine propose d'instaurer des contrôles à l'exportation sur les technologies de fabrication de panneaux solaires

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par Colleen Howe

La Chine a proposé d’imposer des contrôles à l’exportation sur 12 technologies utilisées dans la fabrication d’équipements solaires, invoquant des raisons de sécurité nationale, dans le cadre d’une révision plus large qui couvre également l’intelligence artificielle et les biotechnologies.

Le ministère du Commerce a proposé d’ajouter les technologies photovoltaïques à la liste chinoise des contrôles à l’exportation, a-t-il indiqué vendredi dans un communiqué, ajoutant qu’une surveillance accrue était nécessaire car les technologies solaires sont de plus en plus utilisées dans des domaines sensibles tels que l’aérospatiale et la défense nationale.

Les autorités chinoises ont tenu des discussions préliminaires avec des fabricants au sujet d’éventuelles restrictions sur les technologies de pointe utilisées pour la fabrication de panneaux solaires, a rapporté Reuters en avril, une mesure qui pourrait menacer les projets d’entreprises américaines telles que Tesla TSLA.O visant à développer leur production aux États-Unis.

Pékin a également restreint les exportations de technologies de fabrication de panneaux solaires vers l’Inde, comme l’a rapporté Reuters. Selon les analystes, la Chine cherche à préserver sa position dominante alors que l’Inde tente de développer sa production nationale et de se libérer de sa dépendance vis-à-vis de la Chine.

Les restrictions à l’exportation visent à "se prémunir contre les risques liés à une perte de contrôle des technologies ou à leur diffusion inappropriée, tout en préservant les échanges et la coopération internationaux normaux dans le domaine des sciences et des technologies", a déclaré le ministère.

Les exportateurs doivent désormais déclarer certains transferts de technologies à l’étranger jusqu’à ce que le catalogue des contrôles à l’exportation soit officiellement mis à jour. La consultation publique sur cette proposition prendra fin le 15 novembre.

La Chine interdirait notamment les technologies utilisées pour fabriquer certaines plaquettes minces, les cellules solaires en pérovskite et en tandem, ainsi que les technologies de production à grande échelle de polysilicium en lit fluidisé.

La pérovskite est une technologie émergente qui offre un potentiel d’augmentation du rendement de conversion. Les cellules en tandem combinent des couches de pérovskite et de silicium afin de capter une plus grande partie du spectre solaire.

La technologie du lit fluidisé pour la production de polysilicium — un composant essentiel des panneaux solaires — est moins coûteuse et plus économe en énergie que le procédé Siemens, qui domine actuellement le marché.

La Chine limiterait également, sans toutefois les interdire, les exportations de technologies de pointe pour la fabrication de cellules solaires, notamment les technologies TOPCon, HJT et XBC.