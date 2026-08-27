Trump devrait rencontrer des raffineurs et des distributeurs de carburant alors que la guerre avec l'Iran fait grimper les prix de l'essence à l'approche des élections de mi-mandat, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour tout au long du texte, avec l'ajout de détails supplémentaires sur la réunion.) par Jarrett Renshaw

Le président Donald Trump devraitrencontrer la semaine prochainedes raffineurs etdes distributeurs de carburant américains afin de mettre en avant les efforts visant à faire baisser les prix de l'essence, alors que son administration cherche à alléger la pression exercée sur les consommateurs par laguerre avec l'Iran à l'approche des élections législatives de mi-mandat de novembre, ont indiqué des sources proches du dossier.

Les enjeux politiques sont importants pour Trump et ses collègues républicains, qui tentent de défendre leurs majorités fragiles au Congrès en novembre. La guerre contre l’Iran est de plus en plus impopulaire, tandis que la hausse des prix de l’essence menace de compromettre la promesse de campagne de Trump pour 2024 visant à faire baisser le coût de la vie. Un sondage Reuters/Ipsos montre que la cote de popularité de Trump est tombée à 33 %, et que seuls 31 % des Américains approuvent ce conflit.

Selon deux sources proches du dossier, parmi les participants à cette réunion devraient figurer des raffineurs tels que Valero Energy Corp VLO.N , Marathon Petroleum Corporation MPC.N et PBF Energy Inc PBF.N , ainsi que de grands distributeurs.

Les plus grandes compagnies pétrolières et raffineries américaines ont annoncé de solides résultats au deuxième trimestre, alors que la guerre en Iran a perturbé les marchés énergétiques mondiaux et entraîné une pénurie d’essence et d’autres produits raffinés.

Ces résultats ont suscité les critiques de Donald Trump, qui a fait valoir que les compagnies pétrolières profitant de la hausse des prix devraient faire davantage pour réduire les coûts pour les consommateurs. Donald Trump a publiquement exhorté les principaux producteurs et raffineurs à baisser leurs prix.

Le conflit a fait grimper les prix du pétrole et de l’essence en perturbant les flux énergétiques transitant par le détroit d’Ormuz, par lequel transitaient 20% du pétrole mondial avant le début de la guerre, le 28 février. Le prix de l’essence ordinaire aux États-Unis s’est établi au-dessus de 4 dollars le gallon, soit environ 1 dollar de plus qu’il y a un an, ce qui représente un fardeau économique particulièrement visible pour les électeurs à l’approche des élections de mi-mandat.

Les cours du pétrole ont atteint 112 dollars le baril au début du conflit, bien qu’ils aient depuis reculé grâce à la reprise partielle du trafic maritime dans le détroit.