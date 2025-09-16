 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump dépose plainte contre le NYT pour diffamation, réclame $15 mds d'indemnités
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 05:59

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi sur son réseau social Truth qu'il allait déposer une plainte pour diffamation à l'encontre du New York Times NYT.N et qu'il allait réclamer 15 milliards de dollars d'indemnités.

(Gursimran Kaur à Bangalore; version française Jean Terzian)

