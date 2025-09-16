Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Trump dépose plainte contre le NYT pour diffamation, réclame $15 mds d'indemnités
information fournie par Reuters•16/09/2025 à 05:59
Le président américain Donald
Trump a déclaré lundi sur son réseau social Truth qu'il allait
déposer une plainte pour diffamation à l'encontre du New York
Times
NYT.N
et qu'il allait réclamer 15 milliards de dollars
d'indemnités.
(Gursimran Kaur à Bangalore; version française Jean Terzian)
* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * ADP ADP.PA ...
Lire la suite
Le président sortant du Malawi affronte son prédécesseur mardi lors d'élections présidentielle et législatives dans un pays où la population, majoritairement pauvre, fait face au quotidien à de nombreuses pénuries. Les électeurs ont commencé à voter à 6H00 locales ...
Lire la suite
Il "est urgent de lever le tabou" et d'agir sur les "facteurs de risque" : un rapport sur les mineurs auteurs de violences sexuelles est remis mardi au gouvernement pour l'inciter à renforcer la prévention visant à endiguer le phénomène. "On a 11.500 mineurs qui ...
Lire la suite
Un an après les émeutes en Martinique sur fond de mobilisation contre la vie chère, les principaux acteurs de la distribution et les services de l'Etat ont adopté lundi une version étendue du "bouclier qualité-prix" (BQP). "C'est l'aboutissement de trois mois de ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer