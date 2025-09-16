 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump dépose plainte contre le NYT pour diffamation, réclame $15 mds d'indemnités
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 06:58

(Précisions)

Donald Trump a déclaré lundi soir qu'il allait déposer en Floride une plainte pour diffamation contre le New York Times NYT.N et réclamer 15 milliards de dollars d'indemnités, après que le journal a publié des informations sur les liens du président américain avec le défunt financier Jeffrey Epstein.

"J'ai aujourd'hui le grand honneur d'engager des poursuites en justice pour diffamation et calomnie contre le New York Times", a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du journal.

Le président américain avait menacé la semaine dernière de porter plainte contre le New York Times à la suite de la publication d'articles selon lesquels il a envoyé une note et un dessin à caractère sexuel à Jeffrey Epstein pour l'un de ses anniversaires.

Jeffrey Epstein, accusé d'être à la tête d'un vaste réseau de trafic sexuel, a été retrouvé mort dans une prison de Manhattan en 2019.

Donald Trump reproche au New York Times de colporter des mensonges à propos de lui, de sa famille et de ses entreprises, de même que de propager des informations mensongères à propos du mouvement trumpiste MAGA et des idéologies conservatrices.

(Gursimran Kaur à Bangalore; version française Jean Terzian)

Valeurs associées

NEW YORK TIMES -A-
59,255 USD NYSE +0,53%
