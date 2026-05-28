Trump dépose à nouveau une plainte en diffamation de 10 milliards de dollars contre le WSJ suite à un article sur ses liens avec Epstein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés de la plainte réintroduite aux points 2 et 3)

Le président Donald Trump a déposé mercredi une nouvelle plainte pour diffamation réclamant au moins 10 milliards de dollars de dommages-intérêts contre le Wall Street Journal pour ses articles sur ses liens avec Jeffrey Epstein, après qu’un juge eut rejeté une version antérieure pour vices de forme.

Cette action en justice fait partie des nombreuses poursuites que Trump a engagées à titre personnel contre des organes de presse, dans le cadre de ce que ses détracteurs qualifient de campagne de pression plus large contre les médias.

* Dans sa plainte, Trump affirme que le journal appartenant à Rupert Murdoch a terni sa réputation en publiant un article décrivant une carte d’anniversaire adressée au défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein comme portant la signature de Trump. Trump et ses avocats ont déclaré que la carte était un faux, même après qu’elle eut été rendue publique par les législateurs enquêtant sur l’affaire Epstein.

* Trump réclame au moins 10 milliards de dollars de dommages-intérêts, selon la plainte modifiée. Il avait déjà réclamé le même montant auparavant.

* “Au moment de la publication, les défendeurs ont négligé de manière imprudente de vérifier si les déclarations diffamatoires étaient vraies et/ou ont délibérément évité de découvrir la vérité”, ont écrit les avocats de Trump dans la plainte modifiée.

* La plainte déposée devant le tribunal fédéral de Miami cite comme défendeurs Rupert Murdoch, Dow Jones, News Corp

NWSA.O , ainsi que son directeur général Robert Thomson, et deux journalistes du Wall Street Journal, Khadeeja Safdar et Joseph Palazzolo, affirmant qu’ils ont diffamé Trump et lui ont causé un préjudice financier et réputationnel “considérable”.

* Dow Jones a déclaré avoir pleinement confiance dans la rigueur et l’exactitude des reportages du Journal et qu’il se défendrait vigoureusement contre cette action en justice.

* Epstein, le financier déchu et délinquant sexuel, est décédé dans une cellule de prison new-yorkaise en 2019. Son affaire a donné lieu à des théories du complot qui ont gagné en popularité parmi la base de partisans de Trump, convaincus que le gouvernement dissimulait les liens d’Epstein avec les riches et les puissants. Trump a déclaré avoir rompu ses liens avec Epstein avant que les démêlés judiciaires du financier ne soient rendus publics en 2006.

* Le juge Darrin P. Gayles, de la Cour fédérale de district, nommé par l’ancien président Barack Obama, a rejeté la première plainte de Trump en avril. Le juge a estimé que Trump ne remplissait pas le critère juridique de “malveillance réelle” applicable aux personnalités publiques dans les affaires de diffamation, qui exige la preuve que le défendeur a publié une déclaration dont il savait ou aurait dû savoir qu’elle était fausse.

* Trump a également intenté des poursuites pour diffamation et d’autres actions en justice contre d’autres organes de presse, notamment le New York Times, la BBC et le Des Moines Register de l’Iowa. Ces médias ont nié toute faute et contestent ces affaires devant les tribunaux.

* L'administration Trump a pris des mesures pour restreindre l'accès de la presse aux agences gouvernementales et a menacé d'utiliser ses pouvoirs réglementaires contre les médias critiques, suscitant des contestations judiciaires de la part des organes de presse.

* La Maison Blanche a décrit Trump comme le président américain le plus ouvert et le plus accessible de tous les temps, affirmant que son administration avait élargi l'accès de la presse de manière sans précédent.