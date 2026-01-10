Trump demande que les taux d'intérêt des cartes de crédit soient plafonnés à 10 % pendant un an

Trump déclare que les Américains ont été "arnaqués" par les sociétés de cartes de crédit

Les législateurs des deux partis ont exprimé leur inquiétude au sujet des taux

L'appel de Trump sur les médias sociaux n'a pas fourni de détails

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il demandait que les taux d'intérêt des cartes de crédit soient plafonnés à 10 % pendant un an à compter du 20 janvier, mais il n'a pas donné de détails sur la manière dont son plan se concrétiserait ni sur la façon dont il prévoyait d'obliger les entreprises à s'y conformer.

Trump a également fait cette promesse pendant la campagne pour l'élection de 2024 qu'il a remportée, mais les analystes l'ont rejetée à l'époque en disant qu'une telle mesure nécessitait l'approbation du Congrès.

Les législateurs des partis démocrate et républicain se sont inquiétés des taux élevés et ont demandé que l'on y remédie. Les républicains détiennent actuellement une courte majorité au Sénat et à la Chambre des représentants.

Des efforts législatifs ont été déployés au Congrès pour mettre en œuvre une telle proposition, mais ils n'ont pas encore fait l'objet d'une loi et, dans son message, Trump n'a pas apporté de soutien explicite à un projet de loi spécifique.

Les législateurs de l'opposition ont reproché à Trump, un républicain, de ne pas avoir tenu sa promesse de campagne.

"À compter du 20 janvier 2026, je demande, en tant que président des États-Unis, que les taux d'intérêt des cartes de crédit soient plafonnés à 10 % pendant un an", a écrit Trump sur le site Truth Social, sans donner plus de détails.

"Sachez que nous ne laisserons plus le public américain se faire "arnaquer" par les sociétés de cartes de crédit", a ajouté Trump.

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les détails de l'appel de Trump, mais a déclaré sur les médias sociaux, sans donner plus de détails, que le président plafonnait les taux.

Certaines grandes banques américaines et des émetteurs de cartes de crédit comme American Express AXP.N , Capital One Financial Corp COF.N , JPMorgan JPM.N , Citigroup C.N et Bank of America BAC.N n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LES LÉGISLATEURS S'INQUIÈTENT DES TAUX

Le sénateur américain Bernie Sanders, un féroce critique de Trump, et le sénateur Josh Hawley, qui appartient au parti républicain de Trump, ont déjà présenté un projet de loi bipartisan visant à plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % pendant cinq ans. Ce projet de loi demande explicitement aux sociétés de cartes de crédit de limiter les taux dans le cadre d'une législation plus large d'aide aux consommateurs.

La représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez et la représentante républicaine Anna Paulina Luna ont également présenté un projet de loi à la Chambre des représentants visant à plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 %, ce qui témoigne de l'intérêt des deux camps pour la question des taux élevés.

Le gestionnaire de fonds milliardaire Bill Ackman , qui a soutenu Trump lors des dernières élections, a déclaré que l'appel du président américain était une "erreur".

"C'est une erreur", a écrit Ackman sur X.

"Sans pouvoir appliquer des taux suffisants pour couvrir les pertes et obtenir un rendement adéquat des capitaux propres, les prêteurs de cartes de crédit annuleront les cartes de millions de consommateurs qui devront se tourner vers des usuriers pour obtenir des crédits à des taux plus élevés et dans des conditions inférieures à ce qu'ils payaient auparavant."

L'année dernière, l'administration Trump a décidé de supprimer une règle sur les frais de retard des cartes de crédit datant de l'époque de l'ancien président Joe Biden.

L'administration Trump avait demandé à un tribunal fédéral d'annuler une réglementation plafonnant les frais de retard des cartes de crédit à 8 dollars, affirmant qu'elle était d'accord avec les entreprises et les groupes bancaires qui prétendaient que la règle était illégale. Un juge fédéral a ensuite annulé la règle.