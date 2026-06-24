Trump demande l'ouverture d'une enquête sur les “prix abusifs” de l'essence

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Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu’il avait chargé le ministère de la Justice d’enquêter sur les compagnies pétrolières qui ne baissaient pas les prix de l’essence à la pompe en fonction de la chute des cours du brut, et a accusé ces entreprises de “profiter” des clients.

M. Trump n’a cité aucune entreprise en particulier dans son message publié sur les réseaux sociaux peu après minuit. La Maison Blanche et le ministère de la Justice (DOJ) n’ont pas répondu à une demande de commentaires supplémentaires en dehors des heures de bureau habituelles.

Les efforts diplomatiques entre les États-Unis et l’Iran se sont traduits par un allègement à la pompe pour les Américains, comme l’ont montré des données publiées en début de semaine, les prix de l’essence ayant baissé pour la sixième semaine consécutive.

Cependant, Donald Trump a déclaré que la baisse des prix de l’essence n’était ni suffisante ni proportionnelle à celle des cours du pétrole brut.

“Les prix de l’essence ont intérêt à baisser bien plus vite que ce que je constate!”

Ce dernier message de Trump intervient alors que les consommateurs s’inquiètent des prix élevés de l’essence, au moment même où le président et ses collègues républicains se battent pour conserver leur faible majorité au Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre .

Le prix moyen de l’essence aux États-Unis s’établissait à 3,906 dollars le gallon mercredi matin, selon les données de GasBuddy, soit une baisse de plus de 14% par rapport au pic atteint en mai.

À titre de comparaison, sur la même période, les cours du pétrole brut ont chuté de 23%, les États-Unis et l’Iran ayant conclu un accord de paix provisoire et rouvert le détroit d’Ormuz, par lequel transitait un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole avant le début de la guerre. Depuis leur pic de mars, les cours du brut américain ont chuté d’environ 40%.

“Les grandes compagnies pétrolières ne baissent pas leurs prix à la pompe proportionnellement à la forte baisse des prix qu’elles paient pour le pétrole. Ces prix s’effondrent comme une pierre! En d’autres termes, les clients se font “arnaquer”, a déclaré Trump dans un message publié sur Truth Social.

“J’ai donné instruction au ministère de la Justice de se pencher immédiatement sur cette question.”

Les prix à la pompe restent nettement supérieurs aux 2,764 dollars le gallon enregistrés en janvier, soit plus d’un mois avant le début du conflit avec l’Iran.