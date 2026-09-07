Trump demande l'arrêt des ventes aux États-Unis des avions de la société canadienne Bombardier

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Le président américain Donald Trump a déclaré lundi dans un message publié sur les réseaux sociaux que les appareils BBDb.TO de la société canadienne Bombardier ne devraient plus être commercialisés aux États-Unis.