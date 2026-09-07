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Trump demande l'arrêt des ventes aux États-Unis des avions de la société canadienne Bombardier
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 19:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi dans un message publié sur les réseaux sociaux que les appareils BBDb.TO de la société canadienne Bombardier ne devraient plus être commercialisés aux États-Unis.

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