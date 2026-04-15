Trump délivre plusieurs permis d'oléoducs pour le transport de pétrole entre les États-Unis et le Canada

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(Mise à jour des détails des permis délivrés par la Maison Blanche) par Ismail Shakil

Le président américain Donald Trump a délivré mercredi plusieurs permis d'oléoducs, dont un pour la construction d'un nouvel oléoduc, afin de faciliter le transport de pétrole brut et de produits pétroliers entre les États-Unis et le Canada, selon des documents publiés par la Maison Blanche.

Le permis autorisant la construction a été délivré à la Bakken Pipeline Company pour des installations d'oléoduc dans le comté de Burke, dans le Dakota du Nord.

D'autres permis ont été délivrés pour l'entretien et l'exploitation de pipelines existants aux frontières du Dakota du Nord et du Michigan.

Voici un aperçu des permis délivrés par la Maison Blanche.

* Permis présidentiel: Autorisant Bakken Pipeline Company LP à construire, raccorder, exploiter et entretenir des installations de pipelines dans le comté de Burke, dans le Dakota du Nord

* Permis présidentiel: autorisant la Bakken Pipeline Company à exploiter et à entretenir des installations de pipelines existantes dans le comté de Burke, dans le Dakota du Nord

* Permis présidentiel: autorisant Enbridge Energy à exploiter et à entretenir des installations pipelinières existantes dans le comté de St. Clair, Michigan

* Permis présidentiel: autorisant Enbridge Energy à exploiter et à entretenir des installations pipelinières existantes dans le comté de Pembina (Dakota du Nord)