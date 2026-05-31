A Malte, début du dépouillement des bulletins aux élections législatives

Des partisans du Parti travailliste brandissent un drapeau du Premier ministre de Malte et chef de cette formation, Robert Abela, lors d'un meeting électoral à la capitale La Valette, le 28 mai 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le dépouillement des bulletins de vote doit commencer dimanche à Malte au terme d'un scrutin qui devrait offrir un historique quatrième mandat au gouvernement travailliste, malgré les inquiétudes concernant une urbanisation galopante et une corruption systémique.

Le Premier ministre sortant Robert Abela, 48 ans, a convoqué ces élections anticipées avec un an d'avance, affirmant que le gouvernement avait besoin d'un nouveau mandat afin de protéger la petite île, très dépendante des importations, des crises géopolitiques.

Alors que l'économie maltaise a progressé de 4,0% l’an dernier, certains craignent que le conflit au Moyen-Orient ait des conséquences sur le tourisme et l'inflation.

Robert Abela a fait campagne sur le bilan économique du Parti travailliste (gauche) depuis 2013, promettant la stabilité en cette période d'incertitude.

Son principal rival est le candidat du Parti nationaliste (conservateur), Alex Borg, un avocat de 30 ans et ex-lauréat du concours de beauté "Mr World Malta", qui a exhorté les Maltais à voter pour le changement. S'il était élu, il deviendrait le plus jeune dirigeant du pays.

Le vote s'est déroulé samedi dans l'ensemble de la petite île méditerranéenne, et les urnes ont été transportées pendant la nuit vers le centre de dépouillement de Naxxar, où le comptage des votes doit commencer dimanche matin.

Le chef du Parti nationaliste, Alexander Borg, dans son bureau de La Valette, à Malte, le 30 mi 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Les premiers résultats sont attendus plus tard dans la journée, les sondages prévoyant une victoire des travaillistes face au Parti nationaliste (PN) d'opposition.

Robert Abela dirige Malte depuis 2020, lorsque son prédécesseur a démissionné à la suite d'une crise politique provoquée par l'assassinat en 2017 de la journaliste Daphne Caruana Galizia, qui avait mis au jour la corruption au plus haut niveau de l'État.

Selon un rapport du Conseil de l'Europe de 2025, Malte reste très en retard dans la lutte contre la corruption –- un sujet qui n'a pourtant pas dominé la campagne.

- Boom démographique -

Les performances économiques de Malte ont éclipsé les autres préoccupations. Située au large de la Sicile, l'île est le pays le plus petit et le plus densément peuplé de l'Union européenne, avec environ 550.000 habitants sur 316 kilomètres carrés (122 miles carrés).

Malte dispose d'une économie florissante, fondée en grande partie sur le tourisme, les jeux en ligne et les services financiers, et affiche l'un des taux de chômage les plus bas de l'UE.

Vue du porte de La Valette depuis le Fort Lascaris, à Malte, le jour de l'élection, le 30 mai 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Mais malgré un faible taux de natalité, la population a augmenté de près de 30% en une décennie, principalement en raison de l'arrivée d'étrangers. Cela a alimenté un boom de la construction, hérissant l'horizon de grues, créant des embouteillages et mettant sous pression les services essentiels.

Les associations de défense du patrimoine dénoncent la dégradation de l'environnement et les risques pour les sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco dans l'ancienne colonie britannique.

Le pays dispose de très peu de ressources naturelles et importe une grande partie de son énergie, ce qui le rend vulnérable aux chocs externes.

Le Parti travailliste subventionne lourdement les factures d'énergie et le Parti nationaliste a déclaré qu'il en ferait autant s'il était élu.

Malte se trouve également en première ligne du changement climatique et est menacée de désertification et de sécheresse, ce dont aucun des deux grands partis n'a toutefois fait une priorité.

Il existe bien un parti écologiste, l'ADPD, mais aucun tiers parti n'a détenu ne serait-ce qu'un siège au Parlement maltais depuis l'indépendance en 1964.