Trump déclare que la puce d'intelligence artificielle Blackwell de Nvidia n'est pas destinée aux "autres"

La puce avancée Blackwell de Nvidia

NVDA.O pour l'intelligence artificielle ne serait pas disponible pour "d'autres personnes", a déclaré dimanche le président américain Donald Trump.

Nvidia, l'entreprise la plus valorisée au monde, domine le marché des puces d'intelligence artificielle.

Depuis le mois d'août, des questions se posent quant à savoir si M. Trump autoriserait l'expédition d'une version du Blackwell en Chine, lorsqu'il a laissé entendre qu'il pourrait autoriser la vente d'une version réduite de la puce GPU avancée de nouvelle génération de Nvidia en Chine.

Cependant, les remarques de M. Trump aux journalistes à bord d'Air Force One suggèrent que son administration pourrait ne pas être encline à accorder un large accès à l'étranger à cette puce très prisée.

"Le nouveau Blackwell qui vient de sortir a dix ans d'avance sur toutes les autres puces", a déclaré M. Trump alors qu'il se rendait à Washington après un week-end en Floride. "Mais non, nous ne donnons pas cette puce à d'autres personnes", a-t-il ajouté.

La possibilité que les puces Blackwell soient vendues à des entreprises chinoises a suscité des critiques de la part des faucons de Washington, qui craignent que cette technologie ne renforce les capacités militaires de la Chine et n'accélère le développement de l'intelligence artificielle.

Le député républicain John Moolenaar, qui préside le House Select Committee on China, a déclaré qu'une telle initiative "serait comparable à donner à l'Iran de l'uranium de qualité militaire."

M. Trump a laissé entendre qu'il pourrait discuter des puces avec le président chinois Xi Jinping avant leur sommet en Corée du Sud la semaine dernière, mais il a finalement déclaré que le sujet n'avait pas été abordé .

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré la semaine dernière que Nvidia n'avait pas demandé de licences d'exportation américaines pour le marché chinois en raison de la position de Pékin à l'égard de l'entreprise.

"Ils ont clairement fait savoir qu'ils ne voulaient pas que Nvidia soit présent en Chine en ce moment", a-t-il déclaré lors d'un événement destiné aux développeurs, ajoutant que l'entreprise avait besoin d'un accès à la Chine pour financer la recherche et le développement basés aux États-Unis.

Nvidia a déclaré vendredi qu'elle fournirait plus de 260 000 puces Blackwell AI à la Corée du Sud et à certaines des plus grandes entreprises du pays, dont Samsung Electronics

