 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Budget: pour Faure la "voie est étroite" mais "un chemin" est encore "possible"
information fournie par AFP 03/11/2025 à 09:33

Le député et secrétaire général du PS Olivier Faure s'exprime devant la presse le 31 octobre 2025 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Le député et secrétaire général du PS Olivier Faure s'exprime devant la presse le 31 octobre 2025 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a estimé lundi que, si la voie était "étroite" vers une adoption du budget par l'Assemblée nationale, un "chemin" lui semblait encore "possible" pour obtenir la disparition des "horreurs" encore contenues dans le texte.

"Ce n'est pas parce que pour l'instant, nous ne sommes pas satisfaits qu'il n'y a pas un chemin", a déclaré le député sur France Inter, alors que les députés s'apprêtent à conclure lundi huit jours de débat sur la partie "recettes" du budget de l'État.

"Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore mais je vois que c'est possible, je crois que c'est possible", a insisté Olivier Faure, tempérant la position du chef des députés socialistes Boris Vallaud, pour qui en l'état, le groupe voterait contre le texte.

M. Faure a notamment suggéré que la "trajectoire de déficit" puisse "être corrigée".

A ce stade des discussions, le déficit public atteindrait 4,7% du produit intérieur brut, soit la cible que s'était fixée le gouvernement, a expliqué lundi la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin, en excluant la taxe sur les multinationales votée par une alliance gauche-RN et que le gouvernement juge inopérante.

"Je demande que les Français modestes n'aient pas à payer l'impôt que les plus riches ne veulent pas payer", a complété Olivier Faure, à propos des différentes versions de la taxe Zucman rejetées en séance vendredi.

Le même jour cependant, le Premier ministre Sébastien Lecornu a concédé le dégel des pensions de retraite et des minimas sociaux.

Mais les socialistes, qui ont accepté de ne pas le censurer d'emblée, réclament encore ce dégel sur les allocations familiales ou les allocations logement, ainsi que la suppression de nouvelles franchises médicales, a précisé le député socialiste.

A défaut de créer de nouvelles taxes, Olivier Faure réclame également qu'"on mette sur la table le débat sur ces fameuses aides aux entreprises de 211 milliards par an".

Budget France
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 10:12

    certes il existe un chemin vers la ruine des épargnants français...(impôts taxes etc. mais surtout pas d'économie sur le train de vie de l'état et de ces clowns !)

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris dans le vert après une semaine terne
    information fournie par AFP 03.11.2025 10:15 

    Après une semaine terne, la Bourse de Paris avance dans le vert lundi dans le sillage des autres places européennes portées par les bons résultats de la technologie. Vers 09H50 locales, l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, prenait 0,22%. Vendredi, ... Lire la suite

  • nespresso nestlé (Crédit: Nestlé / Flickr)
    Nestlé : Berenberg passe à l'Achat
    information fournie par AOF 03.11.2025 10:13 

    (AOF) - Berenberg a relevé sa recommandation sur Nestlé de Conserver à Acheter et augmenté son objectif de cours de 83,10 à 92 francs suisses. "Estimant que le cours actuel de l'action reflète un risque excessif, nous suggérons une amélioration des performances ... Lire la suite

  • Des traders à la Bourse de Francfort
    L'Europe ouvre en hausse prudente, les PMI manufacturiers attendus
    information fournie par Reuters 03.11.2025 09:59 

    Les principales Bourses européennes sont en hausse prudente lundi en début de séance, avant une nouvelle semaine de résultats d'entreprises et la publication des données sur l'activité manufacturière dans la zone euro. À Paris, le CAC 40 perd 0,05% à 8.116,71 points ... Lire la suite

  • scor, facade, societe, (Crédit: / crédit scor)
    Oddo BHF juge la baisse de Scor 'très exagérée'
    information fournie par Zonebourse 03.11.2025 09:55 

    Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Scor , avec un objectif de cours très légèrement revu de 34 à 33 euros, jugeant 'très exagérée' la baisse de l'action vendredi, à la suite de la publication des résultats trimestriels du réassureur. Le bureau d'études ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank